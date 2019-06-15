В Ростове-на-Дону ул. Б. Садовую напротив здания МВД и ФСБ вымыли с шампунем

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-15T12:42:06+03:00

Горожане решили, что коммунальщики решили наглядно продемонстрировать компетентным органам, что они работают, а не лодырничают

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Коммунальные службы в южной столице, кажется, осваивают японский метод уборки улиц — с шампунем, которым сначала покрывают тротуары (по примеру пены для автомобилей на мойке), а потом — смывают сильным напором воды.

Правда, пока что ростовские клининг-специалисты распространили испытания не по всему городу, а только в избранных местах. Например, возле здания на центральной улице города - Большой Садовой, 29 - 31, где расположены региональные главки МВД и ФСБ.

Народ, конечно, здорово удивился, когда подъехавшие на оранжевом «КамАЗе» парни в жилетках коммунальщиков принялись сначала покрывать тротуарную плитку пеной, а затем тщательно смывать ее водой.

- Наверное, ждут очередную вип-персону из числа силовиков, - предположили одни.

- Да нет, просто коммунальщики проспорили или проиграли в карты полицейским и чекистам, - юморят другие.

- А может, это на самом деле демонстрация спецслужбам, которые в последнее время рьяно принялись за ростовских чиновников, что службы ЖКХ в Ростове-на-Дону не лодырничабют, а реально работают, - считают третьи.

ИСТОЧНИК KP.RU