В Ростове-на-Дону ул. Б. Садовую напротив здания МВД и ФСБ вымыли с шампунем
Коммунальные службы в южной столице, кажется, осваивают японский метод уборки улиц — с шампунем, которым сначала покрывают тротуары (по примеру пены для автомобилей на мойке), а потом — смывают сильным напором воды.
Правда, пока что ростовские клининг-специалисты распространили испытания не по всему городу, а только в избранных местах. Например, возле здания на центральной улице города - Большой Садовой, 29 - 31, где расположены региональные главки МВД и ФСБ.
Народ, конечно, здорово удивился, когда подъехавшие на оранжевом «КамАЗе» парни в жилетках коммунальщиков принялись сначала покрывать тротуарную плитку пеной, а затем тщательно смывать ее водой.
- Наверное, ждут очередную вип-персону из числа силовиков, - предположили одни.
- Да нет, просто коммунальщики проспорили или проиграли в карты полицейским и чекистам, - юморят другие.
- А может, это на самом деле демонстрация спецслужбам, которые в последнее время рьяно принялись за ростовских чиновников, что службы ЖКХ в Ростове-на-Дону не лодырничабют, а реально работают, - считают третьи.
ИСТОЧНИК KP.RU