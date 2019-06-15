В Ростове-на-Дону жителям запретили самостоятельно жарить шашлыки

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-15T14:20:08+03:00

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Ростовчанам запретили жарить шашлыки самостоятельно на территории города: в южной столице действует особый противопожарный режим, поэтому на разрешается разведение любого огня, в том числе - и для приготовление мяса на мангале.

- Мы готовы в любую минуту прийти на помощь, потушить и спасти, но если сами граждане не выполняют элементарные требования безопасности, то печальная статистика будет расти, - заявил, объясняя эти ограничения, и.о. начальника управления по делам ГО и ЧС Александр Плетнев. - Несмотря на то, что июнь еще не закончился, в Ростове-на-Дону на сегодняшний день уже произошло двадцать два бытовых пожара — к счастью, без погибших, но в которых пострадали семь человек, было 41 загорание мусора и еще один ландшафтный пожар.

По его словам, вопреки этому самому запрету на разведение огня в особый период один ростовчанин пытался пожарить шашлык в своем дворе, в результате – сгорели сразу три дома (его собственный и два соседних).

За нарушение правил пожарной безопасности в летнее время горожанам грозит штраф, вдвое больший обычного: пять тысяч рублей, а для должностных лиц — все 40 тысяч, для юридических — и вовсе до 300 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU