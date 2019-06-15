2019-06-15T14:20:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону жителям запретили самостоятельно жарить шашлыки

Нарушителям грозит штраф в 5 тысяч рублей
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Шашлык - конечно, одно из любимых блюд ростовчан, но меры безопасности, заявили в управлении ГО и ЧС, важнее.Шашлык - конечно, одно из любимых блюд ростовчан, но меры безопасности, заявили в управлении ГО и ЧС, важнее.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ростовчанам запретили жарить шашлыки самостоятельно на территории города: в южной столице действует особый противопожарный режим, поэтому на разрешается разведение любого огня, в том числе - и для приготовление мяса на мангале.

- Мы готовы в любую минуту прийти на помощь, потушить и спасти, но если сами граждане не выполняют элементарные требования безопасности, то печальная статистика будет расти, - заявил, объясняя эти ограничения, и.о. начальника управления по делам ГО и ЧС Александр Плетнев. - Несмотря на то, что июнь еще не закончился, в Ростове-на-Дону на сегодняшний день уже произошло двадцать два бытовых пожара — к счастью, без погибших, но в которых пострадали семь человек, было 41 загорание мусора и еще один ландшафтный пожар.

По его словам, вопреки этому самому запрету на разведение огня в особый период один ростовчанин пытался пожарить шашлык в своем дворе, в результате – сгорели сразу три дома (его собственный и два соседних).

За нарушение правил пожарной безопасности в летнее время горожанам грозит штраф, вдвое больший обычного: пять тысяч рублей, а для должностных лиц — все 40 тысяч, для юридических — и вовсе до 300 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону из-за крупного пожара в пятиэтажке эвакуировали 25 человек
Отель-долгострой Sheraton в Ростове-на-Дону вновь попробуют пустить с молотка
В Ростовской области за неделю заметно подорожали морковь и картофель
В Ростовской области на завершение строительства домов для обманутых дольщиков направят 1,5 млрд рублей
В Ростове-на-Дону ул. Б. Садовую напротив здания МВД и ФСБ вымыли с шампунем
В МЧС предупредили о продлении режима чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области
В Ростове-на-Дону возле Главного ж/д вокзала построят торговый центр с парковкой на крыше
В Ростове-на-Дону появятся автоматические станции по прокату самокатов
Полузащитник Роман Еременко продлил контракт с «Ростовом» на четыре года
В Ростовской области загорелись два дома
В Новочеркасске главного врача роддома подозревают в получении взяток от подчиненных
Власти Ростова-на-Дону заявили, что археологические раскопки не повлияют на сроки завершения Станиславского
В Ростовской области на поддержку малоимущих в июне выделили 41 млн рублей