В Ростове-на-Дону жителям запретили самостоятельно жарить шашлыки
Ростовчанам запретили жарить шашлыки самостоятельно на территории города: в южной столице действует особый противопожарный режим, поэтому на разрешается разведение любого огня, в том числе - и для приготовление мяса на мангале.
- Мы готовы в любую минуту прийти на помощь, потушить и спасти, но если сами граждане не выполняют элементарные требования безопасности, то печальная статистика будет расти, - заявил, объясняя эти ограничения, и.о. начальника управления по делам ГО и ЧС Александр Плетнев. - Несмотря на то, что июнь еще не закончился, в Ростове-на-Дону на сегодняшний день уже произошло двадцать два бытовых пожара — к счастью, без погибших, но в которых пострадали семь человек, было 41 загорание мусора и еще один ландшафтный пожар.
По его словам, вопреки этому самому запрету на разведение огня в особый период один ростовчанин пытался пожарить шашлык в своем дворе, в результате – сгорели сразу три дома (его собственный и два соседних).
За нарушение правил пожарной безопасности в летнее время горожанам грозит штраф, вдвое больший обычного: пять тысяч рублей, а для должностных лиц — все 40 тысяч, для юридических — и вовсе до 300 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU