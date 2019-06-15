2019-06-15T15:39:42+03:00
Общество

В Ростовской области за неделю заметно подорожали морковь и картофель

Зато на капусту, лук и яйца цены снизились
Александр СТЕПАНОВ
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Цены на продукты меняются постоянно.Цены на продукты меняются постоянно.Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ
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Ростовстат опубликовал данные о недельном изменении цен на продукты питания в донском регионе.

Как следует из отчета, в Ростовской области подорожали говядина (за килограмм, в среднем, просят 329,17 рубля), куры (128,65 руб./кг), сметана (201,38 руб./кг), рис (56,48 руб./кг), молоко (54,12 руб./л), вареная колбаса (340,18 руб./кг) — но незначительно, а вот, скажем, стоимость капусты и моркови за килограмм выросла заметно — на 5,5 и 4,2 процента, соответственно.

Зато подешевели капуста (почти на треть, до 31,86 руб./кг) и репчатый лук (на 3,3 процента, до 43,3 руб./кг).

ИСТОЧНИК KP.RU

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