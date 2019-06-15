В Ростове-на-Дону из-за крупного пожара в пятиэтажке эвакуировали 25 человек

СЕГОДНЯ 16:58 2019-06-15T16:58:09+03:00

Местные жители говорят, что возгорание произошло в квартире, где проживает неблагополучная семья

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Крупный пожар произошел в субботу, 15 июня, в районе Комсомольской площади — в пятиэтажке на ул. Мечникова, 59, которая находится по соседству с гимназией №52 им. Печерского.

- Возгорание было на третьем этаже, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - К прибытию пожарных огонь успел охватить 20 кв. метров площади, в его тушении принимали участие свыше тридцати спасателей, пришлось эвакуировать 25 жильцов. Пострадавших нет. В 16.42 была объявлена ликвидация пожара.

Добавим, что, как сообщают местные жители, в загоревшейся квартире живет неблагополучная семья — проще говоря, пьяницы, которые и могли устроить, по неустановленным пока причинам, ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU