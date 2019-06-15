2019-06-15T16:58:09+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону из-за крупного пожара в пятиэтажке эвакуировали 25 человек

Местные жители говорят, что возгорание произошло в квартире, где проживает неблагополучная семья
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Пожар произошел на третьем этаже жилого здания. Фото: ГУ МЧС по РО.Пожар произошел на третьем этаже жилого здания. Фото: ГУ МЧС по РО.
Изменить размер текста:

Крупный пожар произошел в субботу, 15 июня, в районе Комсомольской площади — в пятиэтажке на ул. Мечникова, 59, которая находится по соседству с гимназией №52 им. Печерского.

- Возгорание было на третьем этаже, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - К прибытию пожарных огонь успел охватить 20 кв. метров площади, в его тушении принимали участие свыше тридцати спасателей, пришлось эвакуировать 25 жильцов. Пострадавших нет. В 16.42 была объявлена ликвидация пожара.

Добавим, что, как сообщают местные жители, в загоревшейся квартире живет неблагополучная семья — проще говоря, пьяницы, которые и могли устроить, по неустановленным пока причинам, ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону массовое ДТП на Военведе спровоцировало серьезную пробку
Отель-долгострой Sheraton в Ростове-на-Дону вновь попробуют пустить с молотка
В Ростовской области за неделю заметно подорожали морковь и картофель
В Ростове-на-Дону жителям запретили самостоятельно жарить шашлыки
В Ростовской области на завершение строительства домов для обманутых дольщиков направят 1,5 млрд рублей
В Ростове-на-Дону ул. Б. Садовую напротив здания МВД и ФСБ вымыли с шампунем
В МЧС предупредили о продлении режима чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области
В Ростове-на-Дону возле Главного ж/д вокзала построят торговый центр с парковкой на крыше
В Ростове-на-Дону появятся автоматические станции по прокату самокатов
Полузащитник Роман Еременко продлил контракт с «Ростовом» на четыре года
В Ростовской области загорелись два дома
В Новочеркасске главного врача роддома подозревают в получении взяток от подчиненных
Власти Ростова-на-Дону заявили, что археологические раскопки не повлияют на сроки завершения Станиславского
В Ростовской области на поддержку малоимущих в июне выделили 41 млн рублей