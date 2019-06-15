2019-06-15T18:36:57+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону массовое ДТП на Военведе спровоцировало серьезную пробку

После столкновения двух иномарок их отбросило на припаркованные у обочины автомобили
Александр СТЕПАНОВ
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В аварии серьезно пострадали пять автомобилей. Фото: ВК/Алексей Alpha РогозныйВ аварии серьезно пострадали пять автомобилей. Фото: ВК/Алексей Alpha Рогозный
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Серьезная авария с участием пяти автомобилей произошло в субботу, 15 июня, на Военведе.

- По предварительным данным, один из участников ДТП двигаясь с превышением скорости, допустил столкновение с двигавшейся в попутном направлении иномаркой, - сообщили в правоохранительных органах. - От удара машины раскрутило и отбросило на припаркованные возле обочины автомобили.

Как сообщают очевидцы, виновник ДТП «играл в шашки», разогнавшись чуть ли не до 100 км/ч, и в какой-то момент не успел среагировать, буквально протаранив ехавший впереди автомобиль.

С обстоятельства аварии, которая спровоцировала большую пробку на ул. Таганрогской, разбираются инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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