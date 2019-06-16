В Новочеркасске в аварии с такси пострадали два человека

СЕГОДНЯ 08:27 2019-06-16T08:36:11+03:00

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15 июня на выезде из Новочеркасска произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Авария произошла около 15:30 возле автозаправки. По предварительной информации сотрудников полиции, водитель фургона Peugeot Boxer остановился на дороге у разделительной полосы, ожидая возможности повернуть налево. В этот момент в транспортное средство на полной скорости врезалось ехавшее сзади такси марки Lifan Solano, шофер которого не успел заметить стоящий фургон. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения, его капот от удара был практически смят. А Peugeot Boxer в результате столкновения толкнуло вперед на несколько метров. Водители пострадавших транспортных средств позже самостоятельно обратились за медицинской помощью.

- В новочеркасском БСМП таксисту из Ростова в помощи сначала отказали, потому что у него не было с собой полиса! Он с помощью аваркома связался с родными, те по "ватсапу" переслали фото полиса, и только тогда его приняли в травме, - рассказали в группе ВК "Дорожный патруль Новочеркасска". - Свой телефон он пополам сломал в ДТП. Причем он ни один телефон по памяти не помнил. Через интернет нашли телефон гаража такси, связались с его директором, а через него уже с родными водителя. Вот что надо бить татухой - телефон родных, а не эти вот бабочки-цветочки.

ИСТОЧНИК KP.RU