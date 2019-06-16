2019-06-16T08:36:11+03:00
Происшествия

В Новочеркасске в аварии с такси пострадали два человека

Легковушка столкнулась со стоящим фургоном
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
В Новочеркасске произошло ДТП.В Новочеркасске произошло ДТП.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
Изменить размер текста:

15 июня на выезде из Новочеркасска произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Авария произошла около 15:30 возле автозаправки. По предварительной информации сотрудников полиции, водитель фургона Peugeot Boxer остановился на дороге у разделительной полосы, ожидая возможности повернуть налево. В этот момент в транспортное средство на полной скорости врезалось ехавшее сзади такси марки Lifan Solano, шофер которого не успел заметить стоящий фургон. Легковой автомобиль получил серьезные повреждения, его капот от удара был практически смят. А Peugeot Boxer в результате столкновения толкнуло вперед на несколько метров. Водители пострадавших транспортных средств позже самостоятельно обратились за медицинской помощью.

- В новочеркасском БСМП таксисту из Ростова в помощи сначала отказали, потому что у него не было с собой полиса! Он с помощью аваркома связался с родными, те по "ватсапу" переслали фото полиса, и только тогда его приняли в травме, - рассказали в группе ВК "Дорожный патруль Новочеркасска". - Свой телефон он пополам сломал в ДТП. Причем он ни один телефон по памяти не помнил. Через интернет нашли телефон гаража такси, связались с его директором, а через него уже с родными водителя. Вот что надо бить татухой - телефон родных, а не эти вот бабочки-цветочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону автовор прятался от полицейских в кустах
Соцсети: в Ростове-на-Дону спиленное дерево рухнуло на редкий автомобиль
Фестиваль «Праздник музыки» в Ростове-на-Дону 21 июня 2019: хэдлайнер - французская певица Флора Фишбах
19 июня в Ростове-на-Дону взвоют сирены
Пропал ребенок: в Ростове-на-Дону разыскивают 9-летнего мальчика
В Ростове-на-Дону массовое ДТП на Военведе спровоцировало серьезную пробку
В Ростове-на-Дону из-за крупного пожара в пятиэтажке эвакуировали 25 человек
Отель-долгострой Sheraton в Ростове-на-Дону вновь попробуют пустить с молотка
В Ростовской области за неделю заметно подорожали морковь и картофель
В Ростове-на-Дону жителям запретили самостоятельно жарить шашлыки
В Ростовской области на завершение строительства домов для обманутых дольщиков направят 1,5 млрд рублей
В Ростове-на-Дону ул. Б. Садовую напротив здания МВД и ФСБ вымыли с шампунем
В МЧС предупредили о продлении режима чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области
В Ростове-на-Дону возле Главного ж/д вокзала построят торговый центр с парковкой на крыше
В Ростове-на-Дону появятся автоматические станции по прокату самокатов
Полузащитник Роман Еременко продлил контракт с «Ростовом» на четыре года
В Ростовской области загорелись два дома
В Новочеркасске главного врача роддома подозревают в получении взяток от подчиненных
Власти Ростова-на-Дону заявили, что археологические раскопки не повлияют на сроки завершения Станиславского
В Ростовской области на поддержку малоимущих в июне выделили 41 млн рублей