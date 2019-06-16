2019-06-16T09:41:45+03:00
Звезды

Фестиваль «Праздник музыки» в Ростове-на-Дону 21 июня 2019: хэдлайнер - французская певица Флора Фишбах

«Праздник музыки» в Ростове-на-Дону 21 июня 2019 пройдет на двух площадках
Илья БОГОМОЛОВ
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Хэдлайнером праздника музыки будет французская исполнительница Fishbach. Фрагмент афиши фестиваля.Хэдлайнером праздника музыки будет французская исполнительница Fishbach. Фрагмент афиши фестиваля.
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21 июня в Ростове-на-Дону в восьмой раз пройдет фестиваль «Праздник музыки». Как рассказали в администрации города, у мероприятия в этом году будут две площадки: уже традиционная сцена перед Донской Публичной библиотекой (с 15:30 до 18:30) и новая сцена в Зеленом театре в парке Октябрьской Революции (откроется в 19:00).

- Хэдлайнером праздника будет французская исполнительница Fishbach (Флора Фишбах). В 21 год она начала сольную карьеру в направлении синти-поп, а в 2018-ом уже была номинирована на «Victoires de la musique» - самую престижную музыкальную премию Франции, и с аншлагом выступила в знаменитом парижском клубе «Батаклан». После успеха ее дебютного альбома «A ta merci» последовала английская версия пластинки и мировой тур – 150 концертов по Америке, Японии и Европе, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Добавим, что «Праздник музыки» — это международное мероприятие, объединяющее более 350 городов. Концерты проходят на открытом воздухе, и вход на них свободен. Фестиваль объединяет музыкантов различных стилей и направлений, знакомит ростовчан с творчеством местных талантов и с современной французской поп-культурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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