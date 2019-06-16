Соцсети: в Ростове-на-Дону спиленное дерево рухнуло на редкий автомобиль

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-16T10:27:08+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии легкового автомобиля с помятой крышей. Он был припаркован на Военведе и получил повреждения якобы в результате коммунальных работ.

- Коммунальщики пилили дерево, и оно неудачно упало прямо на машину, - рассказал автор снимков.

В комментариях горожане пишут, что это довольно редко встречающаяся в наши дни марка автомобиля - Daewoo Racer, - практически раритет. Одни злорадствуют, что теперь рабочие должны будут возместить хозяину машины стоимость ремонта, другие отмечают, что иномарка была припаркована в неположенном месте, и автовладелец не сможет добиться компенсации. Правда, местные жители прокомментировали, что машина долгое время стояла брошенная, так что вряд ли за нее кто-то пойдет судиться.

ИСТОЧНИК KP.RU