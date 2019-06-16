В Ростове-на-Дону автовор прятался от полицейских в кустах

СЕГОДНЯ 11:47 2019-06-16T11:50:04+03:00

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В Пролетарском районе Ростова полицейские по горячим следам задержали двоих подозреваемых в краже автомобилей. В дежурную часть позвонил местный житель, который увидел в окно, как пара молодых людей пытается что-то украсть из его машины. Когда мужчина вышел на улицу, злоумышленники испугались и убежали. На его вызов приехали оперативники. Обследуя место преступления, стражи порядка заметили, что неподалеку в кустах кто-то прячется. Увидев полицейских, парень попытался сбежать, но был пойман. Потерпевший подтвердил, что задержанный - один из тех двоих, кто пытался вскрыть его авто.

- В ходе дальнейшей работы со злоумышленником сотрудники полиции задержали его подельника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Как выяснили оперуполномоченные уголовного розыска, двое местных жителей ночью украли автомобиль ВАЗ-2107. После чего в другом районе Ростова "пересели" в ВАЗ-21043. Позже они попытались украсть аккумуляторную батарею в одном из припаркованных автомобилей, однако были замечены бдительным гражданином.

Известно, что обоим задержанным около 20 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Пока ведется расследование, молодые люди находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU