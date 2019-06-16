2019-06-16T16:36:43+03:00
Общество

"Любовь без границ": в парке Ростова-на-Дону сняли на видео занимающуюся сексом парочку

Ролик активно обсуждают в социальных сетях
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, снятое в парке Островского девушкой, которая вышла на пробежку. Среди деревьев ростовчанка увидела лежащих на траве двоих человек в недвусмысленной позе. Спустив штаны, они занимались сексом, правда, на ролике не запечатлено каких-либо активных движений. (видео 18+)

- Это же надо так любить друг друга, чтобы устроить ЭТО прямо в парке... - написала девушка.

Причем на видео не совсем понятно, кто в устроившей интим на природе паре находится "снизу". Разглядывая ноги любовников, некоторые комментаторы предположили, что на видео запечатлены двое мужчин. Многих обеспокоило, что "герои ролика" не двигаются. Зрители подозревают, что они уснули в объятиях друг друга, а может, и вовсе лежат без сознания.

Отметим, что многие комментаторы видео высказались в духе: "Ну и что тут такого? Это же Ростов". Ранее в городе не раз снимали пары, занимающиеся сексом в общественных местах. Например, пару лет назад за "этим делом" в парке Горького застукали женщину и пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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