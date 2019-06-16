2019-06-16T16:18:42+03:00
Общество

Вылет самолета Сухой Суперджет 100 из Платова задержался на три часа из-за неисправности

Рейс направляется в Калининград
Илья БОГОМОЛОВ
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В социальной сети появилось сообщение об инциденте с самолетом "Сухой Суперджет 100" в ростовском аэропорте Платов.

- Сегодня (16 июня, - прим. авт.) задержался рейс А4-245 в Калининград. После посадки пассажиров оказалось, что тормоза неисправны, - анонимно сообщил один из пользователей. - Пассажирам пришлось ждать в аэропорту пока отремонтируют тормоза... По плану вылет в 10:10, а улетели только в 13:10.

В электронном табло на сайте аэропорта подтверждается, что указанный борт вылетел с задержкой в три часа. Однако многие ростовчане, прочитавшие это сообщение, прокомментировали, что автор просто нагоняет панику. Ведь после катастрофы рейса "Москва - Мурманск", произошедшей 5 мая в аэропорте Шереметьево (погиб 41 человек), теперь всем поломкам и неисправностям самолетов "Сухой Суперджет 100" уделяется повышенное внимание. Многие считают, что таким образом заинтересованные лица пытают дискредитировать воздушное судно отечественного производства.

По данным онлайн-табло калининградского аэропорта Храброво, рейс из Ростова должен был прилететь в 13:10, но приземлился в 15:50. Сейчас на него идет регистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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