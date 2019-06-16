2019-06-16T18:08:05+03:00
Детский отдых

17 июня дончанам расскажут, как получить компенсацию за отдых ребенка в детском лагере

Минтруда устраивает телефонную "горячую линию"
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
В Ростовской области летний отдых организуют для 500 тысяч детей.В Ростовской области летний отдых организуют для 500 тысяч детей.Фото: Правительство РО
Изменить размер текста:

В понедельник, 17 июня, в Министерстве труда и социального развития Ростовской области будет работать "горячая линия", посвященная вопросам организации отдыха детей в текущем году. Родителям расскажут, как получить компенсацию за путевку в детский лагерь, с 14 до 16 часов. Ее можно взять как до начала отдыха ребенка, так и по его завершении. Но компенсация не может быть выплачена за пребывание ребенка в отеле, гостинице, за экскурсию, за проезд детей к месту отдыха и обратно.

В правительстве региона отметили, что средняя стоимость путевки в загородные стационарные оздоровительные лагеря в текущем году составляет 709 рублей на одного ребенка в сутки, в санаторные лагеря – 921 рубль. Стоимость набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций на одного человека в день составляет 165 рублей. В текущем году в Ростовской области всеми видами отдыха, оздоровления, а также временной занятости планируется охватить порядка 500 тысяч детей. На эти цели будет направлено более двух миллиардов рублей.

АЛЛО!

Телефон "горячей линии": 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону разыскали 9-летнего мальчика, который два дня не возвращался домой
Вылет самолета Сухой Суперджет 100 из Платова задержался на три часа из-за неисправности
"Любовь без границ": в парке Ростова-на-Дону сняли на видео занимающуюся сексом парочку
"Стиль - Ростовская пустошь": жители южной столицы возмущены уходом за левым берегом Дона
124 ростовчанина не могут выехать за границу из-за долгов по арендной плате
В Ростове-на-Дону автовор прятался от полицейских в кустах
Соцсети: в Ростове-на-Дону спиленное дерево рухнуло на редкий автомобиль
Фестиваль «Праздник музыки» в Ростове-на-Дону 21 июня 2019: хэдлайнер - французская певица Флора Фишбах
19 июня в Ростове-на-Дону взвоют сирены
Пропал ребенок: в Ростове-на-Дону разыскивают 9-летнего мальчика
В Новочеркасске в аварии с такси пострадали два человека
В Ростове-на-Дону массовое ДТП на Военведе спровоцировало серьезную пробку
В Ростове-на-Дону из-за крупного пожара в пятиэтажке эвакуировали 25 человек
Отель-долгострой Sheraton в Ростове-на-Дону вновь попробуют пустить с молотка
В Ростовской области за неделю заметно подорожали морковь и картофель
В Ростове-на-Дону жителям запретили самостоятельно жарить шашлыки
В Ростовской области на завершение строительства домов для обманутых дольщиков направят 1,5 млрд рублей
В Ростове-на-Дону ул. Б. Садовую напротив здания МВД и ФСБ вымыли с шампунем
В МЧС предупредили о продлении режима чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области
В Ростове-на-Дону возле Главного ж/д вокзала построят торговый центр с парковкой на крыше
В Ростове-на-Дону появятся автоматические станции по прокату самокатов
Полузащитник Роман Еременко продлил контракт с «Ростовом» на четыре года
В Ростовской области загорелись два дома
В Новочеркасске главного врача роддома подозревают в получении взяток от подчиненных
Власти Ростова-на-Дону заявили, что археологические раскопки не повлияют на сроки завершения Станиславского
В Ростовской области на поддержку малоимущих в июне выделили 41 млн рублей