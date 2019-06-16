17 июня дончанам расскажут, как получить компенсацию за отдых ребенка в детском лагере

СЕГОДНЯ 18:08 2019-06-16T18:08:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 17 июня, в Министерстве труда и социального развития Ростовской области будет работать "горячая линия", посвященная вопросам организации отдыха детей в текущем году. Родителям расскажут, как получить компенсацию за путевку в детский лагерь, с 14 до 16 часов. Ее можно взять как до начала отдыха ребенка, так и по его завершении. Но компенсация не может быть выплачена за пребывание ребенка в отеле, гостинице, за экскурсию, за проезд детей к месту отдыха и обратно.

В правительстве региона отметили, что средняя стоимость путевки в загородные стационарные оздоровительные лагеря в текущем году составляет 709 рублей на одного ребенка в сутки, в санаторные лагеря – 921 рубль. Стоимость набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций на одного человека в день составляет 165 рублей. В текущем году в Ростовской области всеми видами отдыха, оздоровления, а также временной занятости планируется охватить порядка 500 тысяч детей. На эти цели будет направлено более двух миллиардов рублей.

АЛЛО!

Телефон "горячей линии": 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU