В Ростове-на-Дону четыре часа тушили загоревшийся ангар
ЧП обошлось без пострадавших
Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 53 человек личного состава и 16 единиц техники.Фото: ГУ МЧС России по РО
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Сегодня вечером, 16 июня, в Ростове горел двухэтажный ангар. В 17:54 спасателям поступило сообщение о пожаре в переулке Нефтяном, 2А (микрорайон Нефтекачка), которому практически сразу присвоили ранг № 2.
В 18:52 огонь удалось локализовать на площади в 700 квадратных метров. Ликвидацию ЧП объявили только в 21:53.
- От МЧС привлекались 53 человека и 16 единиц техники, - сообщили в региональном управлении спасательного ведомства. - Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU