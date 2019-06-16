2019-06-16T22:39:11+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону четыре часа тушили загоревшийся ангар

ЧП обошлось без пострадавших
Илья БОГОМОЛОВ
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Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 53 человек личного состава и 16 единиц техники.Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 53 человек личного состава и 16 единиц техники.Фото: ГУ МЧС России по РО
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Сегодня вечером, 16 июня, в Ростове горел двухэтажный ангар. В 17:54 спасателям поступило сообщение о пожаре в переулке Нефтяном, 2А (микрорайон Нефтекачка), которому практически сразу присвоили ранг № 2.

В 18:52 огонь удалось локализовать на площади в 700 квадратных метров. Ликвидацию ЧП объявили только в 21:53.

- От МЧС привлекались 53 человека и 16 единиц техники, - сообщили в региональном управлении спасательного ведомства. - Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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