В центре Ростова-на-Дону во время пожара в многоэтажном доме эвакуировали 25 человек

СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-17T09:54:16+03:00

Во время пожара никто не пострадал Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В тушении участвовали несколько расчетов

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В понедельник, 17 июня, в 09:17 в службы экстренного реагирования Ростова-на-Дону поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме по переулку Грибоедовский. Как пояснили в региональной службе спасения, загорелся балкон на 8-м этаже.

- На место выехали несколько расчетов, - пояснили спасатели. - Огонь удалось локализовать за полчаса на площади 15 квадратных метров.

Во время пожара было эвакуировано 25 человек, никто не пострадал. Причину возгорания будут устанавливать специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU