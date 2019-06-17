В центре Ростова-на-Дону во время пожара в многоэтажном доме эвакуировали 25 человек
В тушении участвовали несколько расчетов
Во время пожара никто не пострадалФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В понедельник, 17 июня, в 09:17 в службы экстренного реагирования Ростова-на-Дону поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме по переулку Грибоедовский. Как пояснили в региональной службе спасения, загорелся балкон на 8-м этаже.
- На место выехали несколько расчетов, - пояснили спасатели. - Огонь удалось локализовать за полчаса на площади 15 квадратных метров.
Во время пожара было эвакуировано 25 человек, никто не пострадал. Причину возгорания будут устанавливать специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU