2019-06-17T11:06:22+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 18 июня 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать электричество 18 июня 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать электричество 18 июня 2019.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать электричество 18 июня 2019.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Отключение света в Ростове-на-Дону 18 июня 2019: где и когда. В донской столице снова запланированы отключения электроэнергии. С них уже началась неделя в некоторых домах, которые расположены в микрорайоне Темерник и Западном жилом массиве. Не будут работать холодильники телевизоры и электроприборы там в дневное время — до 17:00.

Кроме того, во вторник, 17 июня, без электричества останутся дома, находящиеся на улице Благодатная. Речь идет о номерах - 168, 168/1, 168/2, 168/3, 179, 181, 189, 191, а также в переулке Чеканный, 29/32. Домохозяйки и пенсионеры не смогут посмотреть любимые телесериалы с 09:00 до 17:00. В это же время до среды, 19 числа, включительно не будут работать кондиционеры в домах на улицах Шатурская, 23-55, 18-42, Волгостроевская, 1-35, 2-42, Кржижановского, 77-115, 96-130, Марины Расковой, 1-11, 2-14; Герцена, 87-135; Якуба Коласа, 1-7, 2-8, а также в переулке Гельца, 1-19, 2-16.

По словам энергетиков, отключения плановые, их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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