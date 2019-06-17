2019-06-17T11:05:06+03:00
Общество

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 17-23 июня 2019: синоптики обещают палящее солнце

Выясняем, какая погода ожидается на неделе 17-23 июня 2019 в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ожидается на неделе 17-23 июня 2019 в Ростове-на-Дону.Выясняем, какая погода ожидается на неделе 17-23 июня 2019 в Ростове-на-Дону.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Погода в Ростове-на-Дону на неделю 17-23 июня 2019: синоптики обещают палящее солнце. Если верить метеорологам, то ближайшие несколько дней в донской столице дождей не ожидается.

Так, понедельник, 17 июня, будет самым прохладным днем предстоящей недели, обещают до плюс 30 градусов в дневные часы. Вечером похолодает всего на шесть градусов. Во вторник, 18 июня, уже до плюс 31 выше нуля. И с каждым днем недели столбики термометров будут прибавлять в отметке по одному - два градуса. Самым жарким днем недели будет суббота, 22 июня, в этот день обещают до плюс 36 выше нуля. В выходные такая же картины.

Всю неделю - без осадков, ветер северо-восточный, его практически не будет: скорость составит до шести метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы все ближайшие дни - до 754 миллиметров ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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