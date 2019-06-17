Какой выбрать автомобиль и где самые выгодные акции: расскажем в рамках «Автотура»
По каким параметрам покупатели выбирают автомобили? Просторный и комфортный салон, вместительный багажник, выгодная цена, удобство в управлении, множество полезных функций, небольшой расход топлива, простота в обслуживании и многое другое. А еще хотелось бы, чтобы новое авто было стильным и красивым. Совместить все требования в одной машине бывает не просто. Особенно, когда автомобиль хочется выбрать как можно быстрее.
22 июня «Комсомольская правда» устраивает уникальное мероприятие – «Тур по автосалонам Ростова». Эта бесплатная экскурсия поможет вам определиться и выбрать автомобиль своей мечты среди самых популярных марок — Kia, Renault, Hyundai, Skoda, Volkswagen.
В рамках тура можно будет не только узнать всю подробную информацию от представителей автосалонов о моделях и специальных предложениях, но также провести тест-драйв понравившегося авто.
Для участников тура предусмотрены:
• Специальные скидки на автомобили в наличии
• Значительные преимущества при сдаче автомобиля в трейд-ин
• Сервисные пакеты в подарок
• Льготные условия по кредитам
• Специальный тариф по страхованию
Поездка абсолютно бесплатная. Для того, чтобы принять в ней участие, достаточно заявить о своем желании. Сделать это можно несколькими способами. Выберите наиболее удобный для вас вариант:
Вы можете заполнить форму (укажите в скобках – автотур)
Отправить электронное письмо на адрес natalya.klimenko@phkp.ru, с указанием имени и номера телефона.
Или позвонить по тел. (863) 333-24-22, доб. 138.
Регистрация осуществляется до 21 июня 2019 года. На правах рекламы
ИСТОЧНИК KP.RU