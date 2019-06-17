В Ростовской области работу на лето найдут 15 тысячам подросткам

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-17T10:50:45+03:00

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В Ростовской области найти работу на лето помогут 15 тысячам подросткам. Об этом сообщили в региональной службе занятости населения. Речь идет о ребятах в возрасте от 14 до 18 лет. Уже больше двух тысяч из них начали свою трудовую деятельность с 1 июня.

Как правило, работу можно выбрать по душе. Ребята могут устроиться в свои же школы, парки, больницы и так далее - благоустраивать территорию. Также их задействуют в подсобных работах, в сельскохозяйственной уборке, а также в организации культурных мероприятий. Кроме того, школьники трудятся в качестве библиотекарей, соцработников и помощников швей.

В ведомстве конкретизируют, что ростовские подростки уже работают на территории Гребного канала и в зоопарке, неклиновские - убирают черешню, а зерноградские - участвуют в прополке. Цели у каждого свои: у кого-то - принести копеечку в дом, у других заработать на отдых или на новый гаджет. Кстати, школьники еще могут получить и первую запись в трудовой книжке.

Для того, чтобы найти работу, ребятам нужно обратиться в центр занятости по месту жительства. Кстати, с начала года уже восемь тысяч детей нашли себя в трудовой деятельности, а всего за год на Дону таковых порядка 24 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU