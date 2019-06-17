2019-06-17T11:22:43+03:00
Общество

В Ростовской области на отстрел волков и шакалов охотникам выделят 831 тысячу рублей

Благодаря предпринимаемым мерам, число выявленных случаев бешенства заметно сократилось
Ольга ГОПАЛО
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Дикие животные - основные переносчики бешенства.Дикие животные - основные переносчики бешенства.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Ростовской области число случаев заболевания бешенством снизилось. Такую статистику озвучили в региональном Управлении ветеринарии. Известно, что сначала года на Дону зарегистрированы три очага бешенства.

По данным специалистов, основным источником возбудителя вируса являются дикие животные. Именно поэтому только в прошлом году было распространено 2,5 миллиона доз вакцины, что втрое превышает показатель 2017-го. И эта работа принесла свои результаты: случаев выявления бешенства в регионе стало на 60 процентов меньше.

Кроме того, в дополнение к вакцинации еще и проводится ряд мероприятий для доведения численности шакала до оптимальной. В частности, уже предусмотрено свыше 460,6 тысячи рублей для вознаграждения охотникам за то, что их добычей станут головы волка и шакала. В ближайшее время ожидается, что будет выделено еще 370,6 тысячи рублей.

- Но выплаты за добытых животных осуществляются только по регулированию численности, - подчеркнули в минприроды РО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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