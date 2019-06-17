2019-06-17T11:35:19+03:00
Общество

Всероссийский конкурс «Семья года» 2019: от Ростовской области выбрали пять семей

Финал запланирован в Москве на конец года
Ольга ГОПАЛО
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В этом году принять участие в конкурс решились 79 донских семей.В этом году принять участие в конкурс решились 79 донских семей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сразу пять семьей из Ростовской области примут участие во Всероссийском конкурсе «Семья года». Известно, что в этом году желающих принять в нем участие было на треть больше обычного. Заявили о себе 79 донских семей. и каждая представила жюри видео и фото о своих достижениях, а также подтверждающие документы.

В итоге, члены жюри выбрали по одной в каждой номинации: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций». Каждая из них уникальна. Есть и охотники, и ценители казачьих традиций, и ценители своей родословной.

Теперь они отправятся на общероссийский этап соревнований. Он пройдет в конце года в Москве. Запланирована двухдневная программа, после которой и будет выбран победитель. А по итогам еще и выпустят почетную книгу «Семья года. Россия 2019», в которую войдут истории всех семей-победителей.

Напомним, цель конкурса - пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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