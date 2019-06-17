«Да ну, пацан что ли?»: Поклонники по форме живота пытаются определить пол будущего ребенка футболиста питерского «Зенита» Ивана Новосельцева

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-17T14:29:08+03:00

Это фото Катерина опубликовала сразу после свадьбы с футболистом. Фото: Инстаграм Катерины Новосельцевой.

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Супруга футболиста питерского «Зенита» Ивана Новосельцева (сейчас он играет за ФК «Ростов» на правах аренды, - прим. автр.) отдыхает на черноморском побережье в Сочи. Оттуда Катерина Новосельцева опубликовала трогательный снимок, сделанный на пляже. Сейчас молодая женщина находится на последних месяцах беременности.

Фотография растрогала подписчиков спортсменки до глубины души. В числе комментариев были такие: «Вы всегда такая красивая?!», «Вам беременность очень идет!», «Ох, красота», «Вы потрясающе выглядите», «Ммм, очаровываете с первой секунды!» и «Красавица наша!».

novoseltseva_katerina Катерина опубликовала трогательное фото, сделанное на пляже

А некоторые по форме живота даже пытаются разгадать, кто будет - мальчик или девочка.

- Да ну, пацан что ли? О какой живот! Здоровья обоим! - написал один из Интернет-пользователей.

Сама же Катерина рассказала в интервью газете "Комсомольская правда-Ростов", что сознательно не узнает пол малыша. А по словам врачей, счастливое событие ожидается уже в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU