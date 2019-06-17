2019-06-17T14:32:51+03:00
Общество

«Любовь чувствуется даже через фото»: Поклонники похвалили супругу футболиста Дмитрия Тарасова за трогательный снимок из ресторана

Его оценили больше 32 тысяч Интернет-пользоватлей
ГОШЕВ Игорь
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От комплиментов, которыми осыпали пару подписчики, рябит в глазах. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.От комплиментов, которыми осыпали пару подписчики, рябит в глазах. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
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Больше 32 тысяч лайков набрал снимок, который опубликовала на своей странице в Инстаграм супруга футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. На нем Анастасия сидит вместе с мужем в одном из заграничных ресторанчиков и позирует фотографу. От комплиментов, которыми осыпали пару подписчики, просто рябит в глазах.

- Любовь чувствуется даже через фото, - написала одна из интернет-поклонниц.

- Красивая Настя. Девушка женственная, тоненькая, легкая. Приятно смотреть на вас, - поддержал другой.

- Очень красивое и искреннее фото, - высказала восхищение еще одна подписчица.

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amare
32499 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Похоже, вопросов об искренности чувств в этой семье сомнений не осталось даже у хейтеров. Среди комментариев большинство таких: «Какие вы классные и настоящие», «Вы замечательные», «Любовь», «Какие суперские! Люблюсики прям» и «Димка, она одна у тебя такая, наша Настя!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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