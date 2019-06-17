«Кто этот ангел»: Подписчики посвящают стихи и песни «Мисс Россия-2019» Алине Санько

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-17T14:31:42+03:00

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«Мисс Россия-2019» Алина Санько из города Азова Ростовской области с каждым днем завоевывает все больше сердец своих поклонников. Причем настолько сильно, что ей даже стали посвящать стихи и песни: «Неповторимая и несказанная, всегда любимая, всегда желанная, среди затмения мое прозрение, ты жизнь моя и вдохновение». Один из таких народных поэтов даже позвал красотку под венец: «Я платье белое тебе дарю. И безнадежно под венец зову».

ms.alinasanko Сегодня в Иркутске я в качестве волонтёра

Но Алина, похоже, пока вся в других заботах. На днях дончанка в качестве волонтера посетила благотворительную акцию для детей в Иркутске. Подписчики не смогли сдержать восторга, написав: «Ты красивая», «Солнышко», «Кто этот ангел», «Сказочная Прелесть», «Браво! Такая красивая и скромная», «Королева улыбок» и «Ладони вверх, значит наша Алина открытый человек».

ИСТОЧНИК KP.RU