2019-06-17T14:23:26+03:00
Общество

«Почему феминистка не может быть секси?»: Ксения Собчак раскритиковала пост самой сексуальной блондинки России

Виктория Лопырева поделилась мыслями на своей странице в Инстаграм
ГОШЕВ Игорь
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Красавица порассуждала о сексуальности на своей странице в соцсети. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Красавица порассуждала о сексуальности на своей странице в соцсети. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Поклонники обсуждают высказывание, появившееся на странице самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой. Свой комментарий там якобы оставила известная ТВ-ведущая Ксения Собчак. Поводом для него стал пост модели о сексуальности.

- Как вы считаете, женщина должна быть сексуальной? Современное фем-течение уверяет, что не должна. Вроде как быть сексуальной нынче зазорно, - поделилась титулованная красавица мыслями с подписчиками. А дальше продолжила монолог в духе: никто никому ничего не должен, а сексуальность - внутри.

И вот какой комментарий под этим постом появился со страницы в Инстаграм, которая закреплена за Ксенией:

- Какая чушь? Почему феминистка не может быть секси? Вы вообще понимаете значение этого слова? Фем-движение - это борьба за равные права, к сексуальности это не имеет никакого отношения.

В основном, поклонники обеих блондинок разделились на два противоборствующих лагеря. А некоторые в комментариях писали о том, что не исключено, что Ксению могли взломать, или таким образом она может привлекать внимание к своей программе, героиней которой может стать Виктория Лопырева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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