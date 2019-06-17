Дом ребенка в женской исправительной колонии Азова признали лучшим в России
Дом ребенка при азовской ИК-18 ГУФСИН России по Ростовской области признан лучшим в России. Накануне администрации были вручены соответствующий кубок и диплом, а также благодарственными письмами были отмечены сотрудники.
Дом ребенка (он, кстати, единственный в донском регионе) при женской колонии был открыт девять лет назад. Здесь есть специальные комнаты для пребывания матерей с детьми, игровой зал, а во дворе - площадка с каруселями.
- Успешно реализуются «дорожная карта» по созданию условий для поэтапного перехода к совместному проживанию осужденных женщин с детьми, а также социального, медико-санитарного и психолого-педагогического сопровождения осужденных женщин, - говорится в сообщении службы исполнения наказания.
В Доме ребенка не просто находятся дети, а заключенные женщины (при условии хорошего поведения) живут вместе с ними. Сейчас здесь вместе с мамами находятся 32 малыша.
ИСТОЧНИК KP.RU