2019-06-17T15:20:48+03:00
Общество

Дом ребенка в женской исправительной колонии Азова признали лучшим в России

Он был открыт девять лет назад
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУФСИН по РО
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Дом ребенка при азовской ИК-18 ГУФСИН России по Ростовской области признан лучшим в России. Накануне администрации были вручены соответствующий кубок и диплом, а также благодарственными письмами были отмечены сотрудники.

Дом ребенка (он, кстати, единственный в донском регионе) при женской колонии был открыт девять лет назад. Здесь есть специальные комнаты для пребывания матерей с детьми, игровой зал, а во дворе - площадка с каруселями.

- Успешно реализуются «дорожная карта» по созданию условий для поэтапного перехода к совместному проживанию осужденных женщин с детьми, а также социального, медико-санитарного и психолого-педагогического сопровождения осужденных женщин, - говорится в сообщении службы исполнения наказания.

В Доме ребенка не просто находятся дети, а заключенные женщины (при условии хорошего поведения) живут вместе с ними. Сейчас здесь вместе с мамами находятся 32 малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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