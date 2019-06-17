В Белой Калитве капремонт Дворца спорта может затянуться

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-17T15:34:01+03:00

Строители могут не успеть сделать ремонт в срок. Фото: пресс-служба губернатора РО

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В Белой Калитве капремонт Дворца спорта, на который предусмотрено 266 млн рублей, может затянуться по вине подрядчика. Это выяснилось в ходе рабочей поездки в Белокалитвинский район губернатора Василия Голубева.

Как оказалось, к работам подрядчик приступил в августе прошлого года. Отставание от графика началось в первом полугодии нынешнего. На сегодня сделано около 35% от общего объема (идет ремонт кровли, чаши большого бассейна, штукатурят стены).

Срок сдачи объекта - декабрь, а впереди еще монтаж вентиляции, замена системы тепло-, электро- и водоснабжения, а также установка оконных и дверных проемов, внутренняя отделка.

Напомним, проект капремонта здания Дворца спорта, которому больше 40 лет, был разработан в 2017 году, на строительно-монтажные работы из областного бюджета предусмотрено выделить более 266 млн рублей. Еще 50,5 млн рублей область направила на закупку технологического оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU