В Ростовской области ожидают жару до + 38
Синоптики прогнозируют, что нынешняя неделя не порадует жителей Ростовской области прохладной погодой. Если 17-18 июня еще возможны дожди (кое-где даже с грозами и сильным ветром), то к концу недели установится жара местами до + 38 С.
В регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы в лесах, сельхозугодьях, на территориях садоводческих и дачных поселков.
Спасатели не исключают возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, в камышовых зарослях, а потому просят жителей быть предельно внимательными, соблюдать все необходимые правила безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU