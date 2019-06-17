2019-06-17T15:43:47+03:00
Общество

В Ростовской области ожидают жару до + 38

Спасатели просят воздержаться от разведения костров
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростов возвращается жараВ Ростов возвращается жараФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Синоптики прогнозируют, что нынешняя неделя не порадует жителей Ростовской области прохладной погодой. Если 17-18 июня еще возможны дожди (кое-где даже с грозами и сильным ветром), то к концу недели установится жара местами до + 38 С.

В регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность. В связи с этим запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы в лесах, сельхозугодьях, на территориях садоводческих и дачных поселков.

Спасатели не исключают возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, в камышовых зарослях, а потому просят жителей быть предельно внимательными, соблюдать все необходимые правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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