В Ростовской области 8-классник порезал взрослого складным ножом

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-17T16:19:17+03:00

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В Веселовском районе школьник напал с ножом на взрослого мужчину. Инцидент произошел в начале июня в хуторе Каракашев, сейчас проводится расследование. Как рассказал "КП" источник в правоохранительных органах, учащийся 8 класса местной средней школы встретил на улице 31-летнего безработного, и между ними возникла ссора. Паренек достал складной нож и стал бить своего оппонента в разные части тела. Позже медики зафиксировали у пострадавшего резаные раны на груди и носу.

Правоохранители задержали 16-летнего школьника, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Известно, что это не первый инцидент с участием парня. Ранее он уже был судим за кражу и стоит на учете в ПДН. Школу проблемный ученик не посещает - находится на домашнем обучении.

ИСТОЧНИК KP.RU