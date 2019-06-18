Глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону стал замом градоначальника

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-18T09:46:16+03:00

Изменить размер текста: A A

У градоначальника Ростова-на-Дону (его обязанности после ухода Виталия Кушнарева исполняет Алексей Логвиненко) появился новый заместитель. В этой должности за организационно-правовые и кадровые вопросы с сегодняшнего дня, 18 июня, отвечает 40-летний Александр Новицкий.

Выпускник ДГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятии», в 2004 году он пришел на работу в управление ценовой политики Министерства экономики Ростовской области, а в следующем году перешел в Региональную службу по тарифам. С 2006 по 2011 годы замещал должность помощника главы администрации города Ростова, с 2011-го стал начальником отдела по обеспечению деятельности мэра, в 2014 году некоторое время был директором Департамента экономики города. Затем он работал начальником управления контроля микрофинансирования в «Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимательства».

Последние четыре года чиновник занимал должность главы администрации Ленинского района Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU