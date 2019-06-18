2019-06-18T09:59:24+03:00
Общество

Привокзальную площадь Ростова-на-Дону снова "почистили" от ларьков

Оттуда увезли 12 нестационарных торговых объектов
Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове демонтируют незаконно установленные ларьки.В Ростове демонтируют незаконно установленные ларьки.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Городская администрация Ростова в очередной раз отчиталась о борьбе с несанкционированной торговлей, а конкретно - о сносе 12 нестационарных ларьков на Привокзальной площади. На очереди - аналогичные торговые объекты на улице Зорге, 37. Их демонтаж запланирован на 19 июня. Также решение о сносе принимается по ларькам на улицах Вятская, 98 и Оганова, 7.

- Управление торговли напоминает, что собственники должны разместить на видимой части ларька номер договора о размещении нестационарного торгового объекта, с целью определения законности размещения, - передает пресс-служба мэрии.

Напомним, два года назад Привокзальную площадь Ростова уже "чистили" от незаконных ларьков. Тогда их было выявлено 9 штук, и собственники согласились демонтировать их за свой счет. Но, похоже, спустя время все вернулось на круги своя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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