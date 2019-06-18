2019-06-18T10:02:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на перегоне железной дороги пенсионер погиб от удара током

Он прикоснулся к провисшему проводу
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Следственное управление на транспорте распространило официальное сообщение о начале проверки по факту смерти мужчины на перегоне «Зоосад - Ростов-Товарный».

- По предварительным данным, 17 июня примерно в 7:50 в черте города Ростов-на-Дону 65-летний мужчина при пересечении железнодорожных путей прикоснулся к проводу контактной линии, который был под напряжением, - сообщили в Южном следственном управлении на транспорте.

От удара током мужчина скончался. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, оказалось, провод провис на высоте 1,5 м от земли. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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