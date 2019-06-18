В Ростове-на-Дону горел склад пива и воды

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-18T11:59:34+03:00

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В Ростове-на-Дону сотрудники региональной службы спасения разбираются в причинах пожара на территории складских помещений, расположенных по переулку Нефтяный.

- Горела кровля площадью 400 квадратных метров, - сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. - Пострадавших нет. В тушении было задействовано 88 человек, а также 20 единиц техники.

Существовала угроза распространения огня на другие помещения, но пожарные смогли остановить пламя. Справиться с возгоранием удалось за четыре часа. Известно, что в складском помещении хранилась готовая продукция - пиво и вода.

Напомним, накануне, 17 июня, в Азове сгорел местный цех по пошиву матрасов. Огонь локализовали на площади 2300 квадратных метров. Во время пожара пострадал 36-летний мужчина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/715241" frameborder="0"></iframe> В Ростове горел склад воды и пива.

ИСТОЧНИК KP.RU