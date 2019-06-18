"Течет ручей, бежит ручей": в Ростове-на-Дону образовался коммунальный родник

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-18T12:20:46+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают "родник на Мясникова" - порыв водопровода, который произошел сегодня, 18 июня. Из-за коммунального ЧП чистой водой залило проезжую часть. Возмущенные горожане пишут, что подобная ситуация складывается на этой улице далеко не в первый раз, но, к сожалению, ничего не меняется. Находчивые комментаторы предлагают пойти купаться на этот "родник", так как на улице стоит жара.

В городском водоканале "Комсомолке" оперативно прокомментировали, что на месте порыва уже работают специалисты, ЧП будет устранено в течение дня. Информации об отключениях, связанных с данным инцидентом пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU