Кровавый вечер: в кафе Ростова-на-Дону произошла поножовщина
В Ростове-на-Дону, в кафе «София», расположенном в парке Островского, между посетителями произошла ссора. Словесная перепалка двух мужчин быстро переросла в драку, во время которой в ход пошел нож.
Как рассказал корреспонденту «Комсомольская правда – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ЧП случилось вечером 16 июня.
— 59-летний злоумышленник во время ссоры ранил ножом 27-летнего оппонента, причинив ему колото-резаную рану живота, — отметил источник издания.
Очевидцы конфликта вызвали полицию. Подозреваемого задержали, с места происшествия были изъяты бумажная салфетка, отпечатки пальцев, два стакана, рюмка и окурки. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU