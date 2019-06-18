Кровавый вечер: в кафе Ростова-на-Дону произошла поножовщина

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-18T14:59:16+03:00

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В Ростове-на-Дону, в кафе «София», расположенном в парке Островского, между посетителями произошла ссора. Словесная перепалка двух мужчин быстро переросла в драку, во время которой в ход пошел нож.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольская правда – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ЧП случилось вечером 16 июня.

— 59-летний злоумышленник во время ссоры ранил ножом 27-летнего оппонента, причинив ему колото-резаную рану живота, — отметил источник издания.

Очевидцы конфликта вызвали полицию. Подозреваемого задержали, с места происшествия были изъяты бумажная салфетка, отпечатки пальцев, два стакана, рюмка и окурки. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU