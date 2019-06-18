2019-06-18T15:04:27+03:00
Общество

Число банкоматов с бесконтактной технологией ВТБ увеличит вдвое

Такой способ оплаты становится все более популярным
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Масштабную программу по развитию сети устройств самообслуживания и дооснащению их бесконтактными ридерами начинает ВТБ. Уже сейчас клиентам предлагают более трех тысяч банкоматов с возможностью распознавания баркода, который дает возможность с помощью сканирования QR-кодов распознавать квитанции для оплаты ЖКУ Москвы, налогов, штрафов и других услуг. Список компаний-поставщиков услуг регулярно расширяется. А до конца года банк планирует увеличить их число почти вдвое.

Дополнительно на четырех тысячах АТМ будет запущена и функция NFC, которая позволяет клиентам снимать и вносить деньги в несколько касаний благодаря бесконтактному обслуживанию. Как рассказал член правления ВТБ Валерий Чулков, банкоматы с новыми функциями значительно экономят время клиентов по сравнению с привычным сервисом и помогают увеличить пропускную способность оборудования. На сегодняшний день в сети ВТБ более 15 тысяч устройств.

- Мы готовы активно внедрять в них NFC и баркод-ридеры, - добавил он. - Особое внимание банк уделит тем АТМ, на которые приходится высокая нагрузка по количеству клиентских операций. До конца этого года бесконтактной системой мы планируем оснастить треть всех устройств.

К слову, с каждым годом число бесконтактных платежей активно растет. По статистике банка, в первом полугодии доля оплаты товаров и услуг банковской картой в России впервые достигла 53%. А более половины от общего числа операций по картам оплачивают бесконтактным способом. Объем платежей по сервисам Pay ежемесячно растет на 10%. При этом самыми активными пользователями бесконтактных технологий являются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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