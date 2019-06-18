Ростовское АТП-3, проигравшее свои автобусные маршруты конкурентам из Ижевска, получило "черную метку"

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-18T15:44:29+03:00

Маршруты №№ 94 и 96, которые обслуживало АТП-3, входили в число самых протяженных в России - по кругу 110 остановок. Фото: официальный сайт.

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Комиссия регионального управления ФАС фактически закрыла возможность для одного из крупнейших в недавнем прошлом предприятий общественного транспорта Ростова-на-Дону, АТП-3, повторно попасть на рынок пассажирских перевозок.

- Сведения в отношении АО АТП-3 «Транссервис» внесены в реестр недобросовестных поставщиков, - сообщили «Комсомольской правде» в горадминистрации южной столицы. - 1 марта текущего года департамент транспорта в одностороннем порядке принял решение о расторжении контракта с этой компанией на регулярные перевозки по маршруту № 18 (Мкр. Суворовский – пл. К. Маркса) по причине неоднократного нарушения перевозчиком требований муниципального контракта.

Впрочем, для АТП-3 потеря основной части своих маршрутов случилась еще раньше — во время конкурса по вновь разлинованной транспортной сети, когда это предприятие, обслуживавшее прежде более десятка маршрутов, включая самые протяженные в стране №№94 и 96 (по кругу — 110 остановок), проиграло новичку в сфере перевозок Ростова-на-Дону — компании из Ижевска.

Главной причиной был назван устаревший подвижной состав. После этого руководитель компании Вячеслав Караев объявил об уходе с рынка перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU