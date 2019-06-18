Ростовское АТП-3, проигравшее свои автобусные маршруты конкурентам из Ижевска, получило "черную метку"
Комиссия регионального управления ФАС фактически закрыла возможность для одного из крупнейших в недавнем прошлом предприятий общественного транспорта Ростова-на-Дону, АТП-3, повторно попасть на рынок пассажирских перевозок.
- Сведения в отношении АО АТП-3 «Транссервис» внесены в реестр недобросовестных поставщиков, - сообщили «Комсомольской правде» в горадминистрации южной столицы. - 1 марта текущего года департамент транспорта в одностороннем порядке принял решение о расторжении контракта с этой компанией на регулярные перевозки по маршруту № 18 (Мкр. Суворовский – пл. К. Маркса) по причине неоднократного нарушения перевозчиком требований муниципального контракта.
Впрочем, для АТП-3 потеря основной части своих маршрутов случилась еще раньше — во время конкурса по вновь разлинованной транспортной сети, когда это предприятие, обслуживавшее прежде более десятка маршрутов, включая самые протяженные в стране №№94 и 96 (по кругу — 110 остановок), проиграло новичку в сфере перевозок Ростова-на-Дону — компании из Ижевска.
Главной причиной был назван устаревший подвижной состав. После этого руководитель компании Вячеслав Караев объявил об уходе с рынка перевозок.
ИСТОЧНИК KP.RU