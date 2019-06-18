«Ростелеком» организовал интернет для «Блогеров России»

СЕГОДНЯ 16:55 2019-06-18T16:55:03+03:00

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«Ростелеком» организовал интернет для фестиваля «Блогеры России», который впервые состоялся в Ростове-на-Дону 12 июня в парке «Левобережный». Компания обеспечила для дирекции мероприятия два канала подключения со скоростью 100 Мбит/с, рассчитанных на 300 одновременных сессий пользователей. Все события транслировались в прямом эфире. Праздник собрал более трех тысяч человек.

«Сегодня все события реальной жизни молниеносно появляются в сети и резонируют в онлайн-сообществе. «Ростелеком» как технологичная компания создает условия для эффективных коммуникаций. Именно поэтому мы обеспечиваем услугой «Управляемый Wi-Fi» все масштабные городские события, на любой скорости и площадке», - прокомментировал директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Площадки для блогерских активностей развернулись на всей территории парка: лекторий для начинающих блогеров, онлайн-конкурсы, интерактивная фотозона, флешмоб и главная сцена с хедлайнерами праздника. Главными гостями в Ростове-на-Дону стали топ-блогеры Тамара Турова, Артем Калайджян и Артем Каракозян, общая интернет-аудитория которых составляет порядка пяти миллионов подписчиков.

«Невероятные эмоции, когда ты находишься на сцене, а все вокруг тебя знают и кричат твое имя. В этот день, в том числе благодаря прямой трансляции, блогеров в России стало еще больше!», - поделился ведущий события, блогер Артем Калайджян.

«Ростелеком» в рамках фестиваля организовал онлайн-конкурс для гостей праздника. Призами победителям стали приставка «Интерактивное ТВ» и камера домашнего видеонаблюдения. Одновременно с Ростовом-на-Дону событие состоялось в Москве и Санкт-Петербурге. Гости фестиваля учились создавать интересный контент: катались на скейтах, танцевали, работали за диджейским пультом, рисовали граффити, участвовали в мастер-классах от профессиональных актеров и снимали короткие влоги в специальном корнере.

ИСТОЧНИК KP.RU