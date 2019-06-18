2019-06-18T17:01:55+03:00
Общество

«Когда же свадьба?»: Поклонники обсуждают совместное фото самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой с возлюбленным

Кадр оценили больше 33,5 тысячи подписчиков
ГОШЕВ Игорь
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Кадр оценили больше 33,5 тысячи подписчиков модели. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Кадр оценили больше 33,5 тысячи подписчиков модели. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева — несмотря на то, что красавица уже стала мамой, так и не потеряла свой негласный титул. Более того - еще и радует подписчиков новыми фото. На этот раз модель поделилась снимком, на котором они вместе с ее возлюбленным сидят в одном из московских кафе.

- Family breakfast, - лаконично подписала фотокарточку красавица.

Однако нашлись те, кто решил попытаться испортить семейную идиллию.

- А разве вы женаты? - написала одна из подписчиц.

- Когда же свадьба? - в тон ей задала вопрос другая.

- Вика, а ваш возлюбленный встречается с детьми от бывшей жены? Или это счастье досталось только вашему сыну? - добавила свою ложку дегтя третья.

lopyrevavikalopyrevavika
Family breakfast V
38640 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но все же большинство желают молодым счастья: «По житейски получилось! Жизненно и уютно! Все видно и без слов! Молодцы, очень рад за вас!», «Красавцы! Очень подходите друг другу», «Холосенькие» и «Такие красивые!».

К слову, фотокарточку всего за несколько часов уже оценили больше 33,5 тысячи подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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