«Рост мешает, а шляпка-давит»: Хейтеры раскритиковали романтичный образ третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова

СЕГОДНЯ 17:14 2019-06-18T17:14:09+03:00

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Чета Тарасовых отправилась в очередное путешествие. Такой вывод можно сделать, изучив Инстаграм супруги футболиста московского «Локомотива». Казалось бы совсем недавно пара вместе с маленькой дочкой плескались в море на турецком курорте. И вот свежая порция фото, но уже из Италии.

- Однажды в Риме, - подписала Анастасия Тарасова фотографию, на которой стоит в романтичном платье и шляпке на фоне цветов.

И, как результат, получила множество восхищенных комментариев от поклонников.

- Такая милая, без пафоса и наигранности, - написала одна из них.

- То чувство, когда не одежда красит человека, а человек одежду, - высказалась другая. - Мне кажется, на тебе любая вещь будет смотреться идеально.

Были и такие комментарии: «Какой красивый у вас образ!», «Как нежно и женственно», «Как всегда неповторимая!», «Улыбка на миллион! Все красиво!».

kostenko.94 Однажды в Риме

Хотя были и те, кто все решил дать профессиональной моделе мастер-класс по фотопозированию: «Извините, но вы и так красивая чтобы так изгибаться, по фото впечатление что рост мешает, а шляпка-давит».

Но все же львиная доля подписчиков Анастасии желает ей оставаться «всегда такой же милой и обаятельной».

ИСТОЧНИК KP.RU