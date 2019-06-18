Три компании из Ростовской области вошли в ТОП-20 самых дорогих землевладений России

СЕГОДНЯ 17:14 2019-06-18T17:15:15+03:00

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Forbes составил рейтинг из двадцати крупнейших землевладений России, контролирующих совместно 7,87 млн гектаров сельхозугодий страны — по площади это чуть меньше современной Чехии, а стоимость всех этих «наделов» составляет 417,7 млрд рублей ($7,3 млрд).

Самая дорогая земля принадлежит семье экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, его «Агрокомплекс» владеет 649 тысячами гектаров стоимостью 68,5 млрд рублей, а наибольший по площади земельный банк принадлежит «Мираторгу» братьев Линников: 1 млн га, однако эти земли располагаются в основном в Центральном федеральном округе, где цена гектара втрое ниже, чем на Кубани.

В этом рейтинге, к слову, присутствуют три компании, зарегистрированные в Ростовской области.

На 2-й строчке двадцатки - агрохолдинг «Степь», штаб-квартира которого находится в южной столице (владелец — Владимир Евтушенков): 412 тысяч гектаров, 45,6 млрд рублей. Профильный бизнес (Ростовская область, Ставропольский и Краснодарский края) - растениеводство, молочное животноводство и интенсивное садоводство.

На 10-м месте — холдинг «Юг Руси» Сергея Кислова, крупнейший производитель бутилированного растительного масла, который закрывает на треть потребности в этом продукте в России и на 20 процентов в Казахстане: штаб-квартира в Аксае, 200 тысяч гектаров угодий, 18,2 млрд рублей. Дислокация земель — Кубань, Ростовская и Волгоградская области.

И на 13-й позиции — группа компаний «Светлый» из с. Каменка Кашарского района, принадлежащая бизнесмену Николаю Гончарову. В советское время это был одноименный совхоз, который в 1998-м стал кооперативом, а в 2010-м — был преобразован в ООО. Гончаров, по данным Forbes, пришел работать в «Светлый» начальником отделения, а через год уже стал главным его акционером. Дислокация: Ростовская область, площадь 143 тысячи гектаров, стоимость 15,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU