Звезда Playboy Мария Лиман рассказала, как осталась в Ростове-на-Дону без багажа

СЕГОДНЯ 17:26 2019-06-18T17:26:20+03:00

Красавица поделилась, что чуть не опоздала на рейс. Фото: Инстаграм Марии Лиман.

Красавица поделилась, что чуть не опоздала на рейс

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Историю своих приключений рассказала подписчикам в Инстаграм звезда Playboy Мария Лиман. Красотка прилетела на несколько дней в родной город Ростов-на-Дону и сразу же осталась без багажа. По ее словам, он не долетел из московского аэропорта. В неприятной ситуации оказалась не только сексапильная модель, но и еще два десятка пассажиров.

- Я прилетела в Ростов на пару дней, - рассказывает Лиман. - Надеюсь, потом не придется летать за своими вещами и косметикой по Югу России.

Там же модель призналась, что перед посадкой ей пришлось выстоять огромную очередь. И она чуть не опоздала на рейс.

liman_maria Трудимся и маемся

Однако спустя несколько часов после появления поста Марии, ей написали представители компании, попросив уточнить номер ее багажа.

- Вы бы с такой оперативностью и услужливостью со всеми своими клиентами обрабатывали жалобы и претензии, а не наводили бы пафос, перед блогерами, звездами и политиками, - высказался один из подписчиков красотки.

Но многие пользователи все же решили как-то разрядить обстановку и пошутить: «Добро пожаловать в Ростов», «Машунчик, ты супер» и «Кому-то понравились твои трусики».

ИСТОЧНИК KP.RU