Звезда Playboy Мария Лиман рассказала, как осталась в Ростове-на-Дону без багажа
Историю своих приключений рассказала подписчикам в Инстаграм звезда Playboy Мария Лиман. Красотка прилетела на несколько дней в родной город Ростов-на-Дону и сразу же осталась без багажа. По ее словам, он не долетел из московского аэропорта. В неприятной ситуации оказалась не только сексапильная модель, но и еще два десятка пассажиров.
- Я прилетела в Ростов на пару дней, - рассказывает Лиман. - Надеюсь, потом не придется летать за своими вещами и косметикой по Югу России.
Там же модель призналась, что перед посадкой ей пришлось выстоять огромную очередь. И она чуть не опоздала на рейс.
Однако спустя несколько часов после появления поста Марии, ей написали представители компании, попросив уточнить номер ее багажа.
- Вы бы с такой оперативностью и услужливостью со всеми своими клиентами обрабатывали жалобы и претензии, а не наводили бы пафос, перед блогерами, звездами и политиками, - высказался один из подписчиков красотки.
Но многие пользователи все же решили как-то разрядить обстановку и пошутить: «Добро пожаловать в Ростов», «Машунчик, ты супер» и «Кому-то понравились твои трусики».
ИСТОЧНИК KP.RU