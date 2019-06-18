Подписчики называют ее ангелом: «Мисс Россия» Алина Санько цитирует Твардовского и восхищается Байкалом
«Мисс Россия-2019» Алина Санько разрывает все сложившиеся представления-шаблоны о красавицах. Только весной страна узнала имя самой красивой девушки, которая отправится на международный подиум бороться за звание самой-самой. А уже сейчас в ее Инстаграм почти 61 тысяча подписчиков.
При этом число поклонников растет не благодаря тому, что модель выкладывает на своей странице в соцсети полуголые фото, а напротив, красавица цитирует классику и восхищается природой своей страны.
Вот и на этот раз заграничному курорту Алина предпочла озеро Байкал, откуда опубликовала серию снимков. При этом привела в качестве текстового дополнения стихотворение Александра Твардовского, которое было написано 60 лет тому назад.
Подписчики уже называют девушку ангелом, а еще пишут такие комментарии: «Сказка» и «Какая шикарная «Мисс Россия».
ИСТОЧНИК KP.RU