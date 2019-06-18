Подписчики называют ее ангелом: «Мисс Россия» Алина Санько цитирует Твардовского и восхищается Байкалом

СЕГОДНЯ 17:49 2019-06-18T18:53:34+03:00

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«Мисс Россия-2019» Алина Санько разрывает все сложившиеся представления-шаблоны о красавицах. Только весной страна узнала имя самой красивой девушки, которая отправится на международный подиум бороться за звание самой-самой. А уже сейчас в ее Инстаграм почти 61 тысяча подписчиков.

При этом число поклонников растет не благодаря тому, что модель выкладывает на своей странице в соцсети полуголые фото, а напротив, красавица цитирует классику и восхищается природой своей страны.

ms.alinasanko Но эти царственные воды, Но горы в сизой полумгле, Байкал бесценный дар природы Да будет вечен на земле.

Вот и на этот раз заграничному курорту Алина предпочла озеро Байкал, откуда опубликовала серию снимков. При этом привела в качестве текстового дополнения стихотворение Александра Твардовского, которое было написано 60 лет тому назад.

Подписчики уже называют девушку ангелом, а еще пишут такие комментарии: «Сказка» и «Какая шикарная «Мисс Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU