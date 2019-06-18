Деньги получил, а не отработал: В Ростовской области воспитатель детского сада задолжал 685 тысяч рублей, которые получил в качестве «подъемных»

СЕГОДНЯ 17:58 2019-06-18T18:51:12+03:00

Пять лет мужчина должен был проработать в сельском детском саду, а уволился через два года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пять лет мужчина должен был проработать в сельском детском саду, а уволился через два года

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В Ростовской области на карандаш судебных приставов попался молодой человек, который решил обмануть государство. Инцидент произошел в Константиновском районе.

Как рассказали в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, мужчина получил крупную сумму денег на покупку жилья. Для этого он должен был пять лет проработать в сельской местности. На это время местом его работы должен был стать один из районных детских садов.

Вот только проработав два года, молодой специалист вдруг уволился без объяснения причин. Однако поскольку свои обязательства он так и не выполнил, то полученную сумму должен был вернуть. Оказалось, что он остался должен государству 685 тысяч рублей. За эти деньги он купил квартиру.

После того, как люди в погонах наложили арест на его имущество, педагог погасил долг полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU