Айда купаться: в ростовском парке "Дружба" благоустроили пляж
Пляж парка "Дружба" в Ростове (северный жилой массив города) благоустроили к летнему сезону.
- На территории пляжа заменены кабинки для переодевания, зонты от солнца, а также установлена игровая песочница. Выполнены работы по ремонту медицинского пункта, - сообщает администрация города.
Во время подготовки к купальному сезону на месте были проведены водолазные работы по обследованию и очистке дна акватории пляжа от мусора, территорию берега обработали от крыс и клещей. Специалисты провели забор и лабораторное исследование песка и воды, после чего был подписан акт освидетельствования пляжа.
Ранее сообщалось, что зона отдыха в парке Левобережном тоже открыта для купания горожан. Спасатели просят отдыхающих пользоваться только оборудованными пляжами и соблюдать правила безопасности на воде.
ИСТОЧНИК KP.RU