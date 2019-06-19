Айда купаться: в ростовском парке "Дружба" благоустроили пляж

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-19T11:33:17+03:00

Там обновили кабинки для переодевания и зонты от солнца

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Пляж парка "Дружба" в Ростове (северный жилой массив города) благоустроили к летнему сезону.

- На территории пляжа заменены кабинки для переодевания, зонты от солнца, а также установлена игровая песочница. Выполнены работы по ремонту медицинского пункта, - сообщает администрация города.

Во время подготовки к купальному сезону на месте были проведены водолазные работы по обследованию и очистке дна акватории пляжа от мусора, территорию берега обработали от крыс и клещей. Специалисты провели забор и лабораторное исследование песка и воды, после чего был подписан акт освидетельствования пляжа.

Ранее сообщалось, что зона отдыха в парке Левобережном тоже открыта для купания горожан. Спасатели просят отдыхающих пользоваться только оборудованными пляжами и соблюдать правила безопасности на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU