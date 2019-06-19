Футболисты и болельщики "Ростова" соболезнуют Александру Гацкану, у которого умер отец
Футбольный клуб "Ростов" выразил соболезнования капитану команды Александру Гацкану. 18 июня стало известно, что скончался отец молдавского футболиста. Печальная новость пришла сразу за радостной - о том, что полузащитник подписал контракт с "желто-синими" еще на год.
- Руководство ФК "Ростов", тренерский штаб, одноклубники и работники клуба выражают глубокие соболезнования Александру и его семье. Мы с тобой! - опубликованы слова поддержки в аккаунтах команды в социальных сетях.
Под ними болельщики "желто-синих" активно пишут комментарии с соболезнованиями.
Добавим, что Александр Гацкан играет за "Ростов" уже больше десяти лет и ранее выражал желание закончить свою футбольную карьеру именно в этом клубе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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