В Ростовской области стали чаще брать кредиты

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-19T10:54:29+03:00

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В ВТБ подсчитали, что жители Ростовской области стали чаще брать кредиты. В частности,

в первом квартале этого года банк выдал в регионе 9 тысяч кредитов на сумму 6,8 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года общий объем выдач увеличился на треть, а количество – на четверть. Так, более половины от данной суммы составили выдачи кредитов наличными – свыше 4 млрд рублей. Ипотечные продажи увеличились в 1,4 раза - до 2,3 млрд рублей, а число автокредитов – на 16%, до 400 млн рублей.

- Совершенствование продуктовой линейки и внедрение новых цифровых решений позволили ВТБ в регионе задать хороший темп роста бизнеса, – прокомментировал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Мы усилили свои рыночные позиции как в корпоративном и потребительском кредитовании, так и в привлечении средств розничных клиентов. Так, кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Ростовской области по итогам первого квартала текущего года составив 135,9 млрд рублей, он вырос на 9%. Кроме того, в сегменте корпоративного бизнеса кредитный портфель вырос до 79,9 млрд рублей (на 3,4%). В структуре портфеля наибольшую долю занимают кредиты компаниям сферы транспорта и инфраструктурного строительства (43%), машиностроения (9%) и торговли (7%).

Розничный кредитный портфель с начала года увеличился на 5%, до 56 млрд рублей. Наибольшая доля в нем приходится на ипотеку – 25,4 млрд рублей (прирост +4%). Портфель кредитов наличными на первое апреля текущего года составил 25 млрд рублей (+6%), автокредитования – более 3 млрд рублей. Объем привлеченных средств населения с января по март вырос на 12%, до 75,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU