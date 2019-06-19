2019-06-19T11:23:43+03:00
Общество

В Ростовской области стартует конкурс инновационных проектов

Они должны быть посвящены темам спорта, городской среды, экологии и социального предпринимательства
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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В Ростовской области с 28 июня стартует конкурс инновационных проектов, которые должны быть посвящены таким важным областям жизни как спорт, городская среда, экология и социальное предпринимательство. Желающих будут ждать в 11:00 в коворкинге «Рубин» по адресу - город Ростов-на-Дону, проспект Театральный, 85.

Однако для участия необходима предварительная регистрация (см. ниже). Известно, что конкурс проведет АНО «Агентство инноваций Ростовской области», соорганизатор - АНО «Атлас НКО».

Так, участие в конкурсе бесплатное. Приглашаются разработчики технологических проектов Ростовской области старше 18 лет, прошедшие отбор экспертным советом. В работах необходимы научная новизна, а также потенциал для коммерциализации. Еще одно из условий - квалифицированная команда.

Участники должны будут провести очную презентацию своих проектов, после чего члены жюри подведут итоги конкурса и наградят победителей.

ВАЖНО

Для участия необходимо до 26 июня 2019 зарегистрироваться на официальном сайте конкурса: http://startap-sopr.tilda.ws. Там же можно узнать и подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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