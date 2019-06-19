Главному архитектору Ростова-на-Дону продлили срок содержания в СИЗО еще на месяц

СЕГОДНЯ 11:31 2019-06-19T11:37:15+03:00

Супруга Романа Илюгина заявила, что он отказался от «самооговора в обмен на домашний арест»

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Ворошиловский районный суд южной столицы оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении главному архитектору Ростова-на-Дону Роману Илюгину меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

- Продлить срок содержания Илюгина Романа Борисовича еще на один месяц, - объявил свое решение судья. - Тто есть до 22 июля включительно.

Главный архитектор Ростова-на-Дону, напомним, был задержан в феврале нынешнего года — одновременно с главным архитектором Ростовской области Алексеем Полянским и главным архитектором Мартыновского района Александром Корчигой (первый под домашним арестом, по второму уже вынесли приговор — штраф в 50 тысяч рублей).

Роману Илюгину инкриминируется «Превышение должностных полномочий» (с тяжкими последствиями) при выдаче разрешений на строительство частных домов, вместо которых потом возвели многоквартирные.

Сам Илюгин вины не признает.

- Ни представитель СК Ворошиловского района не смог предоставить объективных доводов продления меры, ни представитель прокуратуры, - высказала позицию арестованного чиновника его супруга Екетарина Илюгина. - Муж отказался от самооговора в обмен на домашний арест. Вот и продлевают, свиданий не дают, делают все, чтобы поломать человека, который не совершал никакого преступления.

По ее словам, Илюгину предлагали согласиться с обвинением и «по-тихому закрыть это дело».

- Создали ажиотаж, громкое задержание под лозунгом борьбы с обманутыми дольщиками, а ничего по существу на мужа не имеют, - заявила Екатерина. - Ассоциация обманутых дольщиков предоставила письмо о том, что к мужу претензий не имеют. Им не нужна посадка архитектора, а действительная помощь.

Она сообщила также, что записала видеообращение на Прямую линию с Владимиром Путиным, которая состоится в четверг, 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU