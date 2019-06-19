2019-06-19T12:50:05+03:00
Общество

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» задержали 2,5 тонны карася и пиленгаса

Рыбу везли из Таганрога в Москву
Ольга ГОПАЛО
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Рыбу везли из Таганрога в Москву.Рыбу везли из Таганрога в Москву.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростовской области внимание автоинспекторов привлек большегруз марки «Мерседес», который остановили для проверки документов. Инцидент произошел в Красносулинском районе, на трассе М-4 «Дон».

Оказалось, что на борту автомобиля находилось две тонны свежемороженого карася и 500 килограммов пиленгаса. Однако документы на рыбу водитель фуры предоставить не смог. Дальнобойщик рассказал, что ехал из города Таганрога в Москву. Однако из-за спешки, в компании не успели оформить бумаги.

Как сообщили в региональном Управлении ветеринарии, продукты животноводства допускаются к транспортировке исключительно при наличии ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают качество и безопасность. В отношении недобросовестностного перевозчика уже возбуждено административное дело. Размер штрафа - от трех до 500 тысяч рублей. Решение о сумме должен принять суд. А оплачивать ее будет владелец груза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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