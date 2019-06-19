2019-06-19T13:14:47+03:00
Общество

В Ростовской области на борьбу с коноплей вышли казаки-дружинники

Таким образом на Дону ведут бой с наркоманией
Ольга ГОПАЛО
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На Дону ведут бой с наркоманией.На Дону ведут бой с наркоманией.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростовской области на борьбу с дикорастущей коноплей вышли казаки-дружинники. Об этом рассказали в правительстве региона.

Оперативные группы, которые выявляют и уничтожают места произрастания наркосодержащего растения, созданы на Дону еще три года назад. Только в 2018-м казаки-дружинники выявили 11 гектаров и уничтожили свыше 200 тысяч кустов общим весом более 35 тонн. Так казачество противостоит распространению наркомании среди населения, а также снижает риски беспрепятственного использования людьми запретного растения.

Известно, что в этом году прошел только первый этап системной работы по уничтожению конопли. Так, одна из запрещенных плантаций была в Семикаракорском районе. По словам казаков, раньше здесь были целые массивы, а теперь небольшие очаги. Их выявляют во время рейдовых проверок.

Ожидается, что еще три рейда пройдут в июле, августе и сентябре. Тогда будут и подведены окончательные итоги по этому году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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